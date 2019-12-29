Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
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В РФ сократился срок владения жильем для освобождения от уплаты НДФЛ

Аргументы и Факты05:28

В РФ сократили срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

РЕН ТВ05:26

В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

РИА Новости03:00

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Известия04:22

В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

REGNUM04:01

В России смягчили правила уплаты подоходного налога после продажи квартиры

Российская газета04:48

Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий

Общественное мнение29.12.19 в 22:45
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
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Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru вчера в 04:46
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Экономика

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С 1 января 2020 года вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличилась на 6,9% с 215 рублей до 230 рублей за пол-литра.
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В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Измененные правила государственной регистрации автомобилей начали действовать в России 1 января.
Lenta.ru 05:04
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
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Стало известно, какой канал покажет «Иронию судьбы» в новогоднюю ночь

Многих традиционно волнует вопрос: на каком канале в этом году искать любимый фильм на этот праздник – «Иронию судьбы».
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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
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Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

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Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

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Вступает в силу закон о бюджете на 2020-2022 годы

Закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был принят Госдумой 21 ноября, одобрен Советом Федерации 25 ноября, президент подписал документ 2 декабря 2019 года.
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Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

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В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
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