Экономика
РИА НовостиВ России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
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Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий
Общественное мнение29.12.19 в 22:45
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Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани
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Вступает в силу закон о бюджете на 2020-2022 годы
Закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был принят Госдумой 21 ноября, одобрен Советом Федерации 25 ноября, президент подписал документ 2 декабря 2019 года.
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