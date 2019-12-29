Экономика

ИзвестияИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий

Общественное мнение29.12.19 в 22:45

В России смягчили правила уплаты подоходного налога после продажи квартиры

Российская газетавчера в 04:48

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

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В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

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В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

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Какие изменения в сфере недвижимости произойдут с нового года

Бийский рабочий30.12.19 в 03:49

В РФ сократили срок владения жильём для его продажи без уплаты НДФЛ

News.ruвчера в 15:16
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Театры

Виктор Рыжаков назначен худруком «Современника»

Худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков официально назначен худруком театра «Современник», сообщили в департаменте культуры Москвы.
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Авто

После Нового года в России подорожали китайские авто

По имеющимся данным, новые автомобили бренда Chery подорожают в среднем на 5%. Также дилеры марки сообщили, что сокращают ряд акций: например, покупателям перестанут дарить комплекты зимней резины.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
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Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru вчера в 21:25
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Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе

Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января, по другим делам назначены допросы на 9, 16 и 23 января, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в государственном бюро расследований.
Взгляд.ру 06:01
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора, сообщается на сайте ведомства 2 января.
Известия 04:15
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
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Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Политика

В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Газета.Ru 05:11
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Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Происшествия

Начальник Генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

По меньшей мере шесть человек погибли в результате аварийной посадки вертолета на севере Тайваня.
Газета.Ru 01:33
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Что происходит 30.12.19 в 14:47
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В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
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Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

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На кировского депутата, убившего собак, завели уголовное дело

Московский Комсомолец Киров 03:49
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Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

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ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

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Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
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