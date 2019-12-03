Экономика

News.ruNews.ruПутин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законопроектом о внесении изменений в бюджет. Документ увеличивает траты на дотации силовиков, госканалов и госбанков. К такому выводу пришли аналитики Finanz.ru.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.comвчера в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ruвчера в 07:46

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ruвчера в 08:03

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграфвчера в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ruвчера в 21:54

Правительство России сократит расходы на образование, медицину и социальное обеспечение

АСТВвчера в 19:30

Путин подготовил для силовиков «новогодние подарки»

Ежедневные Новости Владивостокавчера в 22:09
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
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Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru 01:37
Происшествия

В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве

Трое сотрудников уголовного розыска отдела полиции в посёлке Кавалерово Приморского края арестованы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:28
Общество

PepsiCo и Coca-Cola снизят количество сахара в газировке для России

Согласно документу, содержание сахара в газировках и других напитках снизится к 2024 году в среднем на 10%, пишут "Ведомости".
Накануне.Ru 00:37
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В Благовещенске мальчик впал в кому после посещения аквапарка

РИА Новости 00:48
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«Ростелеком» разработает ханитопы для поимки хакеров

Крупнейший российский провайдер цифровых услуг принял решение о начале кампании против хакеров.
Vevby.ru 00:38
Происшествия

В жилом доме в Белгороде взорвался газ

В Белгороде в четырехэтажном доме произошел взрыв газа.
Российская газета вчера в 12:33
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Первые строчки рейтинга машин, которые чаще всего угоняют в Москве, заняли Toyota, KIA и Hyundai, данный топ был составлен столичной прокуратурой, пишет в понедельник «Российская газета».
РИАМО 02 декабря в 02:39
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Происшествия

Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Происшествия

На трассе Оренбург-Орск в ДТП погибли 4 человека

В Оренбуржье полицейские выясняют обстоятельства смертельного тройного ДТП. Авария произошла на 223 километре трассы Оренбург- Орск.
АиФ Оренбург вчера в 23:16
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении 100 лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Известия вчера в 21:00
Общество

Ученые Чукотки выяснят, кто написал на белом медведе «Т-34»

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Piter.tv 02 декабря в 08:09
Общество

В омском детском саду елку установили на потолке

Новый Омск вчера в 23:00
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Биатлон

На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт вчера в 18:03
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru 00:00
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Напомним, что летом нынешнего года вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Российская газета 00:02
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Газета.Ru вчера в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
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