Экономика

Pravda.RuPravda.RuВ России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей. Однако, перспективы финансирования из общего бюджета радужны не для всех. Согласно документу, пишет finanz. ru, в 2020-ом на 9,5 млрд меньше получит система образования страны.
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.comвчера в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ruвчера в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°вчера в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ruвчера в 08:03

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграфвчера в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ruвчера в 21:54

Правительство России сократит расходы на образование, медицину и социальное обеспечение

АСТВвчера в 19:30
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Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Культуромания 02 декабря в 04:48
Хоккей

Кучеров признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

Спорт-Экспресс вчера в 23:21
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На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»

РИА Новости вчера в 21:10
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ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 02 декабря в 03:47
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости 02 декабря в 10:48
Технологии

В «Ростелекоме» разработали новый метод борьбы с хакерами

Эксперты «Ростелекома» уверены, что таким способом удастся собрать информацию о новых методах хакерских взломов.
ФедералПресс 00:24
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.
Российская газета 00:31
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Ведомости 02 декабря в 04:17
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02 декабря в 02:50
Происшествия

Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии

Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.
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Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
Автоспорт

Гонкой в Абу-Даби завершился чемпионат мира по автогонкам «Формула-1»

Следующий сезон «Формулы-1» стартует в марте этапом в Австралии.
Эхо Москвы 01 декабря в 20:03
Общество

Основатели Google ушли со своих постов в материнской компании Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили свои посты в материнской компании Alphabet.
РБК вчера в 18:48
Происшествия

СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 03:51
Происшествия

Четыре этажа жилого дома под Белгородом разрушены взрывом газа

Четыре этажа жилого дома в поселке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
ТАСС вчера в 14:11
Технологии

Firefox для Windows получает функцию воспроизведение видео «картинка в картинке»

В последней версии Firefox наведите курсор на видео и нажмите на опцию «Картинка в картинке», после этого видео откроется в отдельном плеере, который вы можете перемещать по мере необходимости.
ГЛАС.RU вчера в 23:03
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Экономика

В России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка.
Газета.Ru вчера в 23:47
Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Экономика

Немецкий бизнес пожаловался на деловой климат в России

Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.
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Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу.
Известия вчера в 23:52
Политика

Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео

Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Московский Комсомолец вчера в 14:46
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Руис высказался о тактике на бой с Джошуа

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
Газета.Ru вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Богомолов отреагировал на едкие слова Миро о гостевом браке с Собчак

Известный блогер Лена Миро не удержалась от очередного едкого поста в адрес Ксении Собчак и ее мужа Константина Богомолова.
Телепрограмма вчера в 22:50
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета вчера в 07:35
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