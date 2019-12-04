Расходы в следующем году вырастут, согласно закону, на 247,9 миллиарда рублей. Однако, перспективы финансирования из общего бюджета радужны не для всех. Согласно документу, пишет finanz. ru, в 2020-ом на 9,5 млрд меньше получит система образования страны.

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

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