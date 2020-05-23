Коронавирус
РБКВ России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания. Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.РИА Новостивчера в 20:05
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Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
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3 июня возобновится чемпионат Португалии
Официальный сайт профессиональной португальской лиги сообщает, что 3 июня пройдут первые матчи 25-го тура национального чемпионата Португалии.
ГЛАС.RU вчера в 22:32
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Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
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США попытаются передать электричество из космоса на Землю
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В Новосибирской области за сутки выздоровели 43 пациента с COVID-19
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Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
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Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
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Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Представители Украины не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму
Нью-Йорк, США, 23 мая 2020, 05:43 — REGNUM Украинская делегация проигнорировала инициированное Россией заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященное ситуации в Крыму, сообщили 23 мая в российском постоянном представительстве при организации.
REGNUM вчера в 22:43
Политика
Трамп рассказал, почему начал принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 22:33
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
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Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости 21 мая в 22:54
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию.
Экспресс газета 01:03
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
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В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
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Футбол
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По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
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Экономика
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На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
Космос
SpaceX успешно испытала Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
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Тунгусский взрыв мог быть вызван астероидом, который все еще вращается вокруг Солнца
Одной из проблем при изучении Тунгусского события является его удаленность.
AstroNews.ru 20 мая в 12:23
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Красноярский краевой суд отказался выпустить из СИЗО Анатолия Быкова
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В Амурской области выявлено еще 17 случаев коронавируса
В Амурской области на 22 мая число инфицированных коронавирусом достигло 294, в том числе 17 случаев подтверждены за последние сутки.
RuNews24.ru вчера в 01:06
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Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru вчера в 13:52