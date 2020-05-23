Коронавирус
РБКВ России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания. Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.РИА Новостивчера в 20:05
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
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Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Общество
Сотрудники избиркомов будут обходить граждан перед голосованием по поправкам в Конституцию
Как пишет интернет-издание, такие обходы избиркомы должны были начать примерно за месяц до голосования.
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Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
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В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
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Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
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Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы вчера в 12:59
Здоровье
В Амурской области выявлено еще 17 случаев коронавируса
В Амурской области на 22 мая число инфицированных коронавирусом достигло 294, в том числе 17 случаев подтверждены за последние сутки.
RuNews24.ru вчера в 01:06
Общество
Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама
Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.
Юга.ру вчера в 16:42
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Авто
В России появился самый мощный Mini John Cooper Works GP
Напомним, хот-хэтч MINI John Cooper Works GP стал самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки.
Автоновости дня вчера в 06:34
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском вчера в 20:11
Финансы
Страны БРИКС хотят отказаться от доллара
Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда.
Gazeta.SPb вчера в 14:51
Общество
В Челябинской области может завершиться самоизоляция
Как сообщала «Губерния», накануне губернатор Алексей Текслер заявил о том, что Челябинская область на 68 месте в России по заболеваемости коронавирусом.
Губерния (г. Челябинск) вчера в 01:34
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1 595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1 595.
RT на русском вчера в 22:40
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Хоккей
НХЛ и профсоюз игроков согласуют проект плей-офф с 24 командами
Руководство НХЛ и Ассоциация игроков обсуждают проект проведения остатка сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:02
Политика
Небензя напомнил о причинах присоединения Крыма
К референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в 2014 году привели события в Киеве, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
РБК вчера в 02:00
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 21 мая в 16:31
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
РИА Новости вчера в 20:39
Футбол
«Ньюкасл» нацелился на защитника «Баварии»
Защитник "Баварии" Люка Эрнандес попал в сферу интересов "Ньюкасла", утверждают немецкие СМИ.
Soccer.ru вчера в 23:06
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Кино
20-минутный ролик из сцен секса в сериале «Нормальные люди» опубликовали на Pornhub. Создатели картины возмущены
Драма из 12 частей рассказывает историю двух молодых людей, их отношениях и взрослении, начиная со старших классов.С момента выхода картины ирландская национальная телекомпания RTÉ получила 50 жалоб на сексуальные сцены.
Snob.ru 21 мая в 11:54
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 21 мая в 04:25