Коронавирус

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Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания. Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19

В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
РИА Новостивчера в 20:05

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В Минздраве пообещали сократить сроки выхода препарата от COVID-19

Газета.Ru02:59

В России сократят срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Коммерсантъвчера в 21:06

Более 650 пациентов с COVID-19 примут участие в испытаниях «Фавипиравира»

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Более 650 россиян с CoViD-19 станут добровольцами для испытаний нового лекарства от заболевания

Life.ru02:23

В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок

RT на русскомвчера в 20:54

Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир»

Известиявчера в 20:39
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Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
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Участник BTS представил в Сети новый сольный альбом D-2 и клип

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Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости вчера в 04:55
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
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Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
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Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске

RT на русском 02:14
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Экономика

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС вчера в 08:29
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Общество

Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv вчера в 07:46
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Здоровье

Коронавирус может спровоцировать воспаление щитовидной железы

Русская Планета вчера в 00:09
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Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
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Общество

Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе

По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do вчера в 00:11
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Футбол

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

"Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
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Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия вчера в 04:55
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Общество

В Москве ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса

RT на русском 02:27
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Общество

Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.
Аргументы и Факты вчера в 12:25
Армия и оружие

В правительстве России оценили итоги испытаний истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний подтвердил почти все тактико-технические требования, отметил вице-премьер России Юрий Борисов.
RT на русском 20 мая в 20:16
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Происшествия

В Крыму выявили новый вид интернет-мошенничества

В Крыму выявлен новый вид интернет-мошенничества, направленный на кражу денег с банковского счёта, в результате его применения мошенникам удалось похитить свыше 917 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Rambler News Service вчера в 10:26
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МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Авто

Great Wall Motors заявляет о росте продаж и об очередном успехе Haval

Драйвером роста GWM стал, как и было до пандемии, бренд Haval.
110km.ru вчера в 17:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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