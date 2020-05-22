Коронавирус
РБКВ России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания. Его исследования продолжатся и после регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.РИА Новостивчера в 20:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Энергетика
Президент дал поручения, связанные с коронавирусом и ТЭК
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Вести.Ru 05:13
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Общество
Еще два пациента умерли от коронавируса в Свердловской области
По информации оперштаба региона на четверг, 21 мая, за минувшие сутки в Свердловской области скончались еще два человека с подтвержденным COVID-19.
Kursk.com 21 мая в 04:15
Армия и оружие
Каратели на Донбассе несут потери в живой силе и технике
Получая координаты целей, военные преступники хорошо знают, куда полетят их снаряды, однако уверенность в собственной безнаказанности и молчаливое согласие нынешней киевской власти позволяют им продолжать геноцид народа Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 20:00
Общество
Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко посоветовал посмотреть новый выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
Lenta.ru 05:24
Общество
Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае
В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
Дождь вчера в 08:50
Общество
Больница имени Кащенко начала принимать больных с коронавирусом
Отмечается, что накануне больных с COVID-19 начал принимать 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте, 63.
Петербургский дневник 05:00
Здоровье
Волгоградские стоматологии работают в режиме повышенной безопасности
В Волгоградской области продолжается оказание плановой стоматологической помощи пациентам.
Волгоградская правда вчера в 11:47
Общество
В Петербурге за сутки выявили 363 новых заболевших
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Доктор Питер 04:13
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня.
Российская газета вчера в 09:31
Здоровье
За сутки 2 человека умерли от коронавируса в Свердловской области
На 23 мая в Свердловской области у 3614 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:48
Происшествия
В Крым за сутки не пустили рекордное число машин
Вести Крым 04:43
Происшествия
В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2
За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно.
REGNUM 05:02
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-1B отработали ядерный удар по Мурманску
Бомбардировщики B-1B Lancer способны переносить на борту до 24 крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER, а также ядерные боезаряды B61 и B62.
Актуальные Новости 03:12
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Общество
До 20% жителей Москвы могли перенести коронавирус
Как в свою очередь уточнил глава департамента Алексей Хрипун, из более чем 50 тысяч человек, проверенных на наличие антител к коронавирусу, иммунитет формируется примерно у каждого восьмого.
Эхо Москвы 04:31
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Футбол
Кан тащил Германию на ЧМ-2002. Но в финале случилась драма
Немногим позже Кан вновь огорчил этого нападающего, отбив мяч корпусом на угловой после удара из пределов вратарской.
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:51
Армия и оружие
NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»
The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19