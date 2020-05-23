Коронавирус
RT на русскомВ России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.РИА Новости20:05
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