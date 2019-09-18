В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.

с чего всё началось

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия». Он ответил на вопрос, каким будет ответ на испытание США новой ракеты дальностью до 1 тыс. км.

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

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