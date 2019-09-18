Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия». Он ответил на вопрос, каким будет ответ на испытание США новой ракеты дальностью до 1 тыс. км.
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с чего всё началось

Какие разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» скрывает фюзеляж Су-57

В частности, концерн «Гранит-Электрон» – холдинг, может, и небольшой, но крайне важный для нас.
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В России нашлась ракета «недостижимой дальности действия»

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В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» действия

РИА Новостивчера в 22:29

В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью действия»

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В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

RT на русскомвчера в 23:30

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Российский разработчик: Технологии ракеты Х-101 недостижимы для конкурентов

Life.ruвчера в 23:23
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
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СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed

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Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
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Правительство Бурятии заявило о возможном уходе региональных предприятий на «четырёхдневку»

Предприятия Бурятии, включённые в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» смогут принять участие в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели только после положительных результатов в реализации национального проекта и проведения серьёзного анализа.
Московский Комсомолец вчера в 23:13
Авто

На заводе Haval в Тульской области выпустили первые Haval F7x

На заводе Haval в Тульской области началось серийное производство нового купе-кроссовера Haval F7x.
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Экономика

Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

После прохождения процедуры личного банкротства гражданам разрешат не выплачивать долги по административным штрафам, в том числе в ГИБДД и по налогам.
Lenta.ru вчера в 13:38
Транспорт

В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта

Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM вчера в 20:19
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Армия и оружие

Военные впервые применили комплекс «Палантин»

Новейшую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин" впервые применили на учениях в Воронежской области.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
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Новую модификацию разрабатывали специально для истребителя СУ-57, сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер.
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

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В Москве актер Павел Устинов получил 3,5 года колонии общего режима.
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Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
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Глава авиарегулятора США лично протестирует изменения в Boeing 737 MAX

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Обносов Борис Викторович
Инженер
Инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук, должностное лицо КГБ СССР, ФСБ РФ. Действительный член Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского. Генеральный директор ОАО "Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Почётный гражданин города Королёва. «Почётный машиностроитель». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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