Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия». Он ответил на вопрос, какой будет реакция на испытание США новой ракеты дальностью до 1 тыс. км.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
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Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
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В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.
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Ученые-астрономы изучили космический объект, столкнувшийся с Юпитером в августе текущего года.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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