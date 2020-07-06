Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Об этом изданию «Гордон» сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
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Нидерланды ответили на сообщения о «тайных» переговорах по MH17

РБК16:00

Тайны России по делу MH17: Венедиктов сдал сенсацию и был разоблачён

Царьград12:09

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

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Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

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Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры о компенсациях за крушение MH17

Ruposters.ru06:40

Венедиктов рассказал о тайных переговорах России по делу MH17

Общественная служба новостей11:19

В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17

Lenta.ru05:17
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Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД

Evo-rus.com 13:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news 03 июля в 16:28
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Политика

Госдума призвала предотвратить ущерб собору Святой Софии

Депутаты Госдумы призвали своих коллег в парламенте Турции предпринять все возможные шаги, чтобы предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Газета.Ru 14:18
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
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Армия и оружие

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера «Украина» с Россией

Piter.tv 01:01
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Политика

Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%.
Газета.Ru 15:23
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
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Армия и оружие

Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ

Слово и Дело 04:18
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Футбол

«Вердер» сохранил прописку в Бундеслиге

Бременский "Вердер" сохранил прописку в первой Бундеслиге на следующий сезон.
Газета.Ru 16:44
Политика

Рябков: Россия утратила доверие к США

Россия утратила доверие к США и не видит в Вашингтоне "договороспособного партнера", заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков по итогам конференции стран-участниц Договора по открытому небу.
Газета.Ru 14:58
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Киберспорт

Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
9
Футбол

Фернандеш оценил потенциал Алексея Миранчука

Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне хавбек «Краснодара» Мануэл Фернандеш полагает, что лидер московской команды Алексей Миранчук уже сейчас мог бы попробовать силы в топ-клубах Европы.
ProstoProSport 15:55
Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa 10:12
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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
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Культура

Умер знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе

ForPost 05:54
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ

News.ru 04 июля в 08:22
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Экономика

Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»

Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
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Экономика

В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline

Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
REGNUM 05:09
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Футбол

Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча

Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.
News.ru 07:06
Политика

США выступили в поддержку персональных санкций Британии

Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
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Здоровье

В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация

В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
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В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине

Игромания.ру 10:35
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Общество

Лекарство против коронавируса исчезло из продажи в российских аптеках

Этим летом с прилавков российских аптек исчезли сразу четыре востребованных лекарственных препарата, которые производят заграничные фармацевтические компании Sanofi и Roche.
Live24 02:20
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Космос

Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

Есть предположение, что в древние времена человечество посещало другие планеты и занесло на Марс различные формы жизни, впоследствии адаптировавшиеся под его условия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:12
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Происшествия

На Кубани в убийстве племянника подозревают 28-летнюю женщину

Газета.Ru 08:37
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Футбол

ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего Гайча

Московский ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 14:44
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Алексей Венедиктов
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», президент «Эхо-ТВ».
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