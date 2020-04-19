Общество
Piter.tvВ РФ составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
Результаты исследования Университета прокуратуры РФ приводит пресс-служба Генпрокуратуры. Стало известно, кто из чаще всего совершает преступления среди несовершеннолетних граждан России.
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Сотрудники Университета прокуратуры составили криминологическую характеристику типичного малолетнего преступника в России, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Lenta.ru08:00
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Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Политика
Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения
Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия 11:10
Общество
В Гражданском кодексе появятся права соседей
Новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права.
Авторадио 08:18
Наука
Коронавирус выдаёт отсутствие обоняния
Коронавирус SARSD-CoV-2 не вызывает насморк, нос из-за него не закладывает, но при этом многие больные с подтверждённой инфекцией сообщают, что они в какой-то момент внезапно перестали чувствовать запахи.
Наука и жизнь 16 апреля в 00:00
Шоу-бизнес
Незадолго до микроинсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Врачи диагностировали у 51-летней артистки микроинсульт. Буланову в срочном порядке определили в реанимацию. Там она пробыла несколько дней.
Вечерний курьер 05:25
Общество
Мантуров: первые поставки автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года
Глава Минпромторга Денис Мантуров уведомил, что первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам случатся в марте 2021 года.
Газета.Ru 11:37
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03
Общество
Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая
До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов.
Комсомольская правда 10:13
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие
Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М
Минобороны решило временно заморозить строительство фрегатов проекта 22350М. Причиной стало отсутствие решения заказчика о начале работ.
OAnews 07:25
Экономика
Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
РБК 10:00
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
Армия и оружие
СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал
В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист.
News.ru 09:58
Происшествия
В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы
По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек.
Интерфакс 10:45
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Недалеко «ушли» покинувший рынок России Smart (35 единиц авто), Rolls-Royce (38 машин), Bentley (64 экземпляра), Genesis (278 машин) и Cadillac (327 единиц авто).
Тарантас Ньюс 16 апреля в 12:05
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН вчера в 05:16
Киберспорт
Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles
OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
Sport24.ru вчера в 22:04
Общество
Академик объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в России
Напомним, по состоянию на 19 апреля в России за сутки зафиксировано 42 853 случая коронавируса, 6 060 из которых выявили за последние сутки.
62инфо 11:39
Экономика
Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту ожидается в 2020 году
Минпромторг ожидает в 2020 году сдачи Росморпорту ледокола «Виктор Черномырдин», стоимость контракта может быть увеличена, рассказал глава ведомства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
RT на русском 10:37
Происшествия
Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса
В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53