с чего всё началось

Результаты исследования Университета прокуратуры РФ приводит пресс-служба Генпрокуратуры. Стало известно, кто из чаще всего совершает преступления среди несовершеннолетних граждан России.

Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 905

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,8K

Политика Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19. 91

Наука Коронавирус выдаёт отсутствие обоняния Коронавирус SARSD-CoV-2 не вызывает насморк, нос из-за него не закладывает, но при этом многие больные с подтверждённой инфекцией сообщают, что они в какой-то момент внезапно перестали чувствовать запахи.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 56

Общество Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов. 7

Экономика Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам «ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ. 24

Здоровье В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. 4

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2,1K

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,6K

Армия и оружие СМИ: Иран скопировал израильскую ракету и уже её испытал В случае если характеристики иранской ракеты соответствуют тем, которые заложены в израильскую, иранские военные вполне могут попытаться использовать ракету против израильских военных в случае повторных нападений, — отмечает специалист. 1

Происшествия В Ростовской области пациент с коронавирусом сбежал из больницы По данным регионального Роспотребнадзора, на 19 апреля в Ростовской области зарегистрировано 232 человека с коронавирусной инфекцией, за сутки количество зараженных увеличилось на 35 человек. 26

Шоу-бизнес Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей. 35

Киберспорт Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters. 4

Общество Академик объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в России Напомним, по состоянию на 19 апреля в России за сутки зафиксировано 42 853 случая коронавируса, 6 060 из которых выявили за последние сутки. 7

Экономика Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту ожидается в 2020 году Минпромторг ожидает в 2020 году сдачи Росморпорту ледокола «Виктор Черномырдин», стоимость контракта может быть увеличена, рассказал глава ведомства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».