Общество
РБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект
Интерфакс08 ноября в 04:43
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Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Общество
В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Журналистская правда 03:53
Политика
Протестующие захватили радио и гостелеканал в Боливии
В Боливии оппозиция захватила государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV).
Российская газета вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Депутат польского Сейма назвала Мазура «ветераном войны в Чечне»
Украинца парламентарий назвала «ответственным гражданским активистом и ветераном войны на Донбассе, в Грузии и Чечне».
News.ru вчера в 18:29
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Футбол
«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года
Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Футбол
Доменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева
Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон Так что Спартак может играть без Бакаева, цитирует Тедеско Sport24.ru.
Советский спорт 02:13
Футбол
Гол Головина принес победу «Монако»
«Монако» в матче тринадцатого тура Лиги 1 одержал минимальную победу над «Дижоном» со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина на 42-ой минуте с передачи Ислама Слимани.
Спорт день за днем вчера в 16:15
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
8 ноября специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.
Известия 02:49
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Политическая Экспертиза 02:00
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Единоборства
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 02:34
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, родит ли новому возлюбленному ребенка
Певица познакомилась с новым возлюбленным благодаря своей подруге.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Транспорт
Появились фотографии интерьера поездов в Крым
Москва 24 08 ноября в 12:48
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Происшествия
Пожар в бытовке в Анапе: погибли трое мужчин
Вести.Ru 03:25
Политика
Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 08 ноября в 13:53
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Известия вчера в 02:05
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34