Общество
РБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект
Интерфакс08 ноября в 04:43
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:29, Вашингтон
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье, 10 ноября, из стрелкового оружия открыли огонь по участку разведения сил и средств в селе Петровское в Донбассе.
Происшествия
Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии
Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.
Политика
Протестующие захватили радио и гостелеканал в Боливии
В Боливии оппозиция захватила государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV).
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
Футбол
Сегодня «Зенит» в гостях сразится с «Арсеналом» в 16 туре РПЛ
Сегодня, 10 ноября, петербургский футбольный «Зенит» проведет гостевой матч с «Арсеналом» в рамках шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги.
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Сахалине
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
8 ноября специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта
Шасси самолета из Украины загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха.
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
Единоборства
Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
Единоборства
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
Единоборства
Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и защитил титул чемпиона WBO
Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс нокаутировал Марсело Косереса и защитил титул чемпиона мира.
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Общество
Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями, Елизавета II посетили Фестиваль памяти в Альберт-холле
Герцоги Кембриджские и Сассекские вместе с Елизаветой II посетили Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле — он проходит ежегодно в ноябре по случаю Дня памяти павших солдат стран Британского содружества.
Футбол
Головин прокомментировал победу «Монако» над «Дижоном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от прошедшего матча 13-го туре чемпионата Франции с "Дижоном", передает "Чемпионат.com".
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
Общество
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Хоккей