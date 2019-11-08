Общество

РБКРБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ

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Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

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«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

ТАССвчера в 12:50
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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
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Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и защитил титул чемпиона WBO

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Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
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Герцоги Кембриджские и Сассекские вместе с Елизаветой II посетили Фестиваль памяти в Королевском Альберт-Холле — он проходит ежегодно в ноябре по случаю Дня памяти павших солдат стран Британского содружества.
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Головин прокомментировал победу «Монако» над «Дижоном»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от прошедшего матча 13-го туре чемпионата Франции с "Дижоном", передает "Чемпионат.com".
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Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
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Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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