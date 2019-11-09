Общество
РБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Польские правоохранители задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в РФ) Игоря Мазура.
Известия 15:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве женщины в квартире в Санкт-Петербурге, оформил явку с повинной, сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:54
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском 15:34
Общество
Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
RT на русском 14:44
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Наука
Биологи описали случай зарождающегося видообразования у гидромедуз
Морские биологи из МГУ Андрей Прудковский, Ирина Екимова и Татьяна Неретина описали случай зарождающегося видообразования у гидромедуз.
Индикатор 15:07
Футбол
Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport 15:05
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU вчера в 16:54
Футбол
«Ливерпуль» примет «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ
Газета.Ru 07 ноября в 06:07
Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 07 ноября в 11:46
Происшествия
Родителей погибшей в Турции девочки примет Бастрыкин
Родители 12-летней российской девочки, погибшей в августе в Турции, 9 ноября встретятся с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
REGNUM вчера в 19:30
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Политика
Зеленский поручил разработать запрещающий россиянам владеть СМИ закон
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.
Известия 11:22
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
РИА Новости 14:23
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 14:36
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о реакции дочерей на свою очередную беременность
Оксана Самойлова на днях призналась, что в очередной раз беременна. Новость о четвертом ребенке подтвердил и ее муж, 34-летний рэпер Джиган.
Телепрограмма вчера в 12:38
Общество
В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин
В Москве на 39-м году жизни умер клубный промоутер Павел Пичугин, известный по прозвищу «Паша-фейсконтроль».
РБК 14:54
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
Гаджеты
AMD выпустила мощнейшие процессоры для компьютеров
Компания AMD представила новые процессоры: 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X.
Ferra 07 ноября в 09:57
Футбол
Кавани и Тиагу Силва покинут «ПСЖ» летом
Защитник Тиагу Силва и нападающий Эдинсон Кавани намерены покинуть «ПСЖ» после окончания сезона.
Спорт-Экспресс 15:00
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Экономика
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится
Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.
Российская газета 05:20
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41