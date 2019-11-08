Общество
РБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект
Интерфакс08 ноября в 04:43
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Космос
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроекты об урегулировании СМИ, а именно о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете российским гражданам владеть украинскими СМИ.
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Пушков посмеялся над Зеленским после слов о создании спутника
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РИА Новости 08 ноября в 14:08
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На последних сроках беременности Саша Савельева плакала от страха
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Bimru.ru вчера в 01:49
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.
РИА Новости вчера в 01:02
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru вчера в 14:36
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском вчера в 10:31
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 08 ноября в 11:28
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Вести.Ru вчера в 08:56
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РИА Новости вчера в 08:17
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
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Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Кино
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ТАСС вчера в 19:00
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
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Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44