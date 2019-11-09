Общество

РБКРБКВ России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
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Крупные предприятия РФ создали альянс в области искусственного интеллекта

News.ru11:57

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в альянсе искусственного интеллекта

ТАСС12:50

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

Коммерсантъвчера в 03:03

«Газпром нефть» стала первой промышленной компанией в AI-Russia Alliance

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Эксперт оценил создание в РФ альянса по искусственному интеллекту

ПРАЙМ12:23

Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Газпром нефть» решили вместе развивать искусственный интеллект

Интерфаксвчера в 04:43

Чем займется российский альянс по развитию искусственного интеллекта

Ведомости11:06
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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
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В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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