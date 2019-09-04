Общество
Газета.RuВ России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Читать в источнике
Оценить200
с чего всё началось
Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.Ведомостивчера в 17:40
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ведомости»: в России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей
Коммерсантъвчера в 23:13
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Экономика
«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица
"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Происшествия
СК возбудил третье уголовное дело против экс-министра Абызова
СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства против экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Газета.Ru 05:28
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Политика
Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
ТАСС 07:22
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.
РИА Новости 06:31
Политика
Ростех разбирается с задержанием по запросу США сотрудника ОДК
Ростех разбирается в ситуации с задержанием по запросу США сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), ему оказывается вся необходимая помощь, в том числе юридическая поддержка, сообщил журналистам в четверг представитель госкорпорации.
ТАСС 06:34
Футбол
Глушаков: агенты просили футболистов «Спартака» голосовать против меня на выборах капитана
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
RT на русском 06:00
Кино
Названа дата премьеры «Tomb Raider: Лара Крофт 2»
Премьера сиквела приключенческого боевика «Tomb Raider: Лара Крофт» состоится 19 марта 2021 года.
Культуромания 02:40
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Происшествия
В Донецке прогремел взрыв, пострадал сотрудник полиции
Взрыв прозвучал в Калининском районе города Донецка, пострадал сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:28
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Общество
Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России
Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.
ФАН 03 сентября в 21:05
Технологии
Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
Российская компания «Спейстим», являющаяся создателем ГЛОНАСС, разработала новую систему слежения за людьми и автомобилями.
Дни24 03:58
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Гаджеты
Puma анонсировала свои первые смарт-часы
Компания Puma анонсировала смарт-часы, разработанные совместно с Fossil Group.
ITZine.ru 05:32
Политика
ВС Хакасии подтвердил решение по иску главы региона о защите чести
Верховный суд Хакасии оставил без изменения решение Абаканского городского суда по иску главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства после высказывания журналиста Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:32
Футбол
Названы клубы с самыми большими премиальными в РПЛ
Стало известно, какие премиальные бонусы платят в клубах чемпионата России в нынешнем сезоне.
Metaratings 02:18
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Здоровье
Наде Кубасовой с пороком сердца требуется помощь
Русфонд собирает деньги для 8-летней Нади Кубасовой. У девочки диагностирован врожденный порок сердца.
Твой Иркутск 06:30
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Армия и оружие
Украинская разведка назвала 8 сценариев будущего страны: половина — военные
Скибицкий подчеркнул, что сейчас на Украине, по мнению разведки, происходит второй «военный» сценарий.
REGNUM 07:14
Экономика
«Газпром» и «Роснефть» вошли в число богатейших компаний Европы
Всего участники рейтинга Moody`s из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 году нарастили запасы ликвидности на 15%, до €1,1 трлн.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54