Общество

Газета.RuГазета.RuВ России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей

Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
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с чего всё началось

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких ведомств.
Ведомостивчера в 17:40

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Государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети. Чиновники хотят создать специальную систему учета

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Дождь01:07

СМИ узнали об идее властей создать систему учета интернет-пользователей

РБКвчера в 23:45

«Ведомости»: в России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей

Коммерсантъвчера в 23:13

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Ведомостивчера в 17:40
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