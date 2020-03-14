Коронавирус
Газета.RuВ России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
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Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты10:01
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Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
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Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
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Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Общество
В Китае названы сроки окончания пандемии коронавируса
В Китае уже рассчитали, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на спад к середине 2020 года. Более точно – в июне этого года.
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На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
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На стенках бокала с вином возникают узоры в виде слез. Ученые объяснили форму «винных слез» с помощью концепции ударных волн.
Общество
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Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
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Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»
Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
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Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
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Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией
Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
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Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61
Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
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Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
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Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Происшествия
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.