Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
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Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

РБК11:52

Борьбой с коронавирусом в России займется межведомственный координационный совет

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Мишустин рекомендовал воздержаться от поездок за границу

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RT на русском10:32

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru10:14

Кабмин создал координационный совет для борьбы с коронавирусом

Российская газета11:28

Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом

Будущее России. Национальные проекты10:01
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ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС вчера в 07:30
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Ореанда-Новости 06:58
Происшествия

Глава СКР Бастрыкин хочет взять в оборот новосибирскую судью

Из повестки очередного заседания Высшей квалификационной коллегия судей РФ (ВККС) стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин обратился в коллегию с представлением о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Вести Новосибирск 14:20
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости 20:21
Происшествия

На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском вчера в 15:50
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:44
Кино

«КиноПоиск» начинает выпускать собственные фильмы и сериалы

РБК вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ вчера в 09:09
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
РИА Новости 18:36
Общество

В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
REGNUM 11 марта в 21:24
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

REGNUM вчера в 01:19
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru 10:47
Происшествия

На МКАД столкнулись одиннадцать машин

РИА Новости 15:35
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Общество

В Китае названы сроки окончания пандемии коронавируса

В Китае уже рассчитали, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на спад к середине 2020 года. Более точно – в июне этого года.
ToDay News Ufa 12:56
Путешествия

Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур

На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
BFM.ru 00:10
Наука

Ученые объяснили форму «винных слез»

На стенках бокала с вином возникают узоры в виде слез. Ученые объяснили форму «винных слез» с помощью концепции ударных волн.
Актуальные Новости 07:30
Общество

Австрия переходит с 16 марта на аварийный режим из-за коронавируса

Австрия переходит на аварийный режим жизни с 16 марта, чтобы замедлить распространение нового коронавируса.
ТАСС 16:34
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Шоу-бизнес

Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»

Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Gazeta.SPb 18:32
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Общество

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
РИА Новости 09:29
Политика

Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
REGNUM 04:46
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Финансы

Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.
Вести.Ru вчера в 04:17
Шоу-бизнес

Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом

Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
News.ru 08:56
Авто

В Димитровграде запустили серийное производство блок-фар для КамАЗов

Car.ru вчера в 10:52
Музыка

Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной

Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
АиФ Тверь вчера в 16:13
Происшествия

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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