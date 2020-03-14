Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

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