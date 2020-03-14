Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
Читать в источнике
Комментировать187

Подробнее о событии

Мишустин создал координационный совет по борьбе с коронавирусом

РБК11:52

Кабмин создал координационный совет для борьбы с коронавирусом

Российская газета11:28

Борьбой с коронавирусом в России займется межведомственный координационный совет

ТАСС10:10

Кабмин создал координационный совет по борьбе с COVID-19

RT на русском10:32

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

Газета.Ru10:14

Специальный совет будет решать, что делать с коронавирусом в России

Телеканал 360°11:07

Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом

Будущее России. Национальные проекты10:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:54, Ашберн
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Общество

Конор Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился трагической новостью.
Народные новости 00:59
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

РБК 19:31
Авто

Трехдверный Range Rover стал серийным

От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
Motor вчера в 04:13
Здоровье

На Кубани выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Житель Краснодарского края находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом «коронавирусная инфекция», несколько дней назад мужчина вернулся из Италии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 02:32
Авто

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами

РегионСамара.ру вчера в 03:33
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Росбалт 12:16
Биатлон

Тириль Экхофф: «Сегодня был мой день, но я все испортила»

Sports.ru 13:51
Происшествия

У здания ФСБ в Москве задержали более 50 пикетчиков

Возле здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов против политических репрессий, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 07:46
Общество

Билл Гейтс решил покинуть совет директоров Microsoft

В Microsoft рассказали, что Билл Гейтс покинул совет директоров корпорации.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Политика

Кравчук «набросился» на Геращенко в эфире

Rusvesna.su 08:03
Кино

На фестивале в Южно-Сахалинске выбрали лучшие сериалы России

Российская газета 06:03
Кино

Шукшинский кинофестиваль станет международным

КП - Барнаул 09:24
Политика

Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Коммерсантъ 18:58
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Энергетика

Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе

В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Красная весна 14:58
Общество

Илон Маск: люди скорее погибнут в автокатастрофе, чем от коронавируса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал своим сотрудникам, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.
Газета.Ru 07:20
Футбол

«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:25
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
РИА Новости 19:31
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Политика

Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Россия с 15 марта временно приостанавливает пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 15:49
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости вчера в 10:31
Здоровье

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 19:20
Общество

Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Вашингтон, 14 марта 2020, 11:46 — REGNUM Официальные магазины Apple во всех странах, кроме Китая, будут временно закрыты из-за глобальной вспышки коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Apple Тим Кук в блоге на сайте компании.
REGNUM 04:46
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости вчера в 19:02
Здоровье

Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 имеет как минимум четыре этапа прогрессирования.
URA.Ru 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное