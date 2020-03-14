Коронавирус
Газета.RuВ России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране появится координационный совет по борьбе с коронавирусом нового типа.
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Мишустин: в РФ создается координационный совет по борьбе с коронавирусом
Будущее России. Национальные проекты10:01
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Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
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Apple закроет все магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Вашингтон, 14 марта 2020, 11:46 — REGNUM Официальные магазины Apple во всех странах, кроме Китая, будут временно закрыты из-за глобальной вспышки коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Apple Тим Кук в блоге на сайте компании.
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