Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.

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Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС) собирается разработать недорогой транспортный корабль, который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию и возвращать их на Землю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на саму компанию.

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