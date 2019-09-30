Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции.

с чего всё началось

На фоне многочисленных неудач, преследующих нашу космическую отрасль в последние годы, в РФ намерены создать многоразовый корабль. Он должен составить конкуренцию самому Илону Маску - главному лоббисту футуристических проектов.

В России создадут космический корабль для конкуренции с Маском

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