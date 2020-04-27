с чего всё началось

В России создадут гуманизированных мышей для испытания на них вакцины и препаратов против коронавируса COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Разработкой занимаются институт биологии гена РАН и государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса

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Происшествия В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19 Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. 736

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