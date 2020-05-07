В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

с чего всё началось

Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.

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