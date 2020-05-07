Армия и оружие
РИА НовостиВ России создадут новый плавучий гусеничный вездеход
Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
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с чего всё началось
В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.РИА Новостивчера в 23:02
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Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Происшествия
В Рыбинске из-за коронавируса закрыли онкологическое отделение
Госпитализация пациентов приостановлена в онкологическом отделении рыбинской больницы №1. Это пришлось сделать из-за положительного анализа на короновирус одного из пациентов, проходивших лечение в этом учреждении.
Эхо76 - Ярославль 05:16
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
За сутки 15 жителей Карелии заразились коронавирусом
За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
FlashNord 03:45
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
Общество
Самые большие губы в мире стали еще больше
Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 вчера в 04:51
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Происшествия
Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК 04:19
Общество
Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу
В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
Общество
С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий
С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
Atas.info вчера в 06:42
Энергетика
Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25
Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Спорт
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру вчера в 10:31
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36