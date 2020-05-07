Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

Новый плавучий вездеход на гусеничном шасси с грузоподъемностью до пяти тонн создается в РФ, впервые разработка будет показана на военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных машин ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий.
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с чего всё началось

В России создается новый БТР для защиты Крайнего Севера

В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этой машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
РИА Новостивчера в 23:02

Подробнее о событии

В России начали создание гусеничного БТР для Крайнего Севера

Взгляд.ру01:08

БТР для Крайнего Севера появится в России

Телеканал 360°03:02

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Российская газета02:27

В России создадут новый плавучий гусеничный вездеход

РИА Новости03:50

Покорять Арктику новым броневиком: Военный эксперт раскрыл цель российской разработки

Царьград04:20

Защитник Арктики: в России создают новый вездеходный БТР

ТК Звездавчера в 21:20

В России создадут новый БТР для защиты Крайнего Севера

Газета.Ruвчера в 20:38
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
217
Происшествия

В Рыбинске из-за коронавируса закрыли онкологическое отделение

Госпитализация пациентов приостановлена в онкологическом отделении рыбинской больницы №1. Это пришлось сделать из-за положительного анализа на короновирус одного из пациентов, проходивших лечение в этом учреждении.
Эхо76 - Ярославль 05:16
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,2K
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
6
Общество

За сутки 15 жителей Карелии заразились коронавирусом

За прошедшие сутки число заболевших в Карелии увеличилось ещё на 15 человек.
FlashNord 03:45
21
Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

REGNUM 04:28
166
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Культура

ИРИ проспонсирует создание фильмов о войне

Ридус 05:26
Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
1,4K
Общество

Самые большие губы в мире стали еще больше

Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую СМИ считают обладательницей самых больших губ в мире, собирается еще сильнее их увеличить.
Инфо24 вчера в 04:51
65
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,8K
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
169
Происшествия

Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии

В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК 04:19
118
Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
2,4K
Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 05 мая в 03:57
216
Общество

С 18 мая в Крыму возобновит работу большинство предприятий

С 18 мая в Республике Крым сможет приступить к работе еще целый ряд предприятий.
Российская газета 04:35
3
Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Портал «Atas.info» уже рассказывал об истории 19-летней жены полицейского, которая училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
Atas.info вчера в 06:42
87
Энергетика

Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
22
Общество

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
16
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
1,1K
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали подросшую дочку

Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
9
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
28
Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
186
Происшествия

В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
2
Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
99
Спорт

У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия

Игромания.ру вчера в 10:31
1
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
17
Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
1,6K
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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