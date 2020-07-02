Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВ России разработают новый пулемет на базе РПК-16

В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году. И это будет совершенно новое оружие, сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

В России в этом году начнут разрабатывать новый ручной пулемет на базе РПК-16, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новостивчера в 21:19

Подробнее о событии

В России приступят к созданию нового ручного пулемета

Профиль02:24

Новый ручной пулемет на базе РПК-16 создадут в России

ФАН03:52

В России создадут новый ручной пулемет

Piter.tv03:04

В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

Российская газета04:23

В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16

News.ruвчера в 22:07

В России разработают новый ручной пулемет

Мойка78вчера в 21:45

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

РИА Новостивчера в 21:19
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Общество

Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и повышением опасности для населённых пунктов.
Якутия 24 00:55
Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
75
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
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Здоровье

Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах

Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
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Политика

Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
6
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
145
Общество

В Свердловской области явка на 12:00 составила 42,31%

REGNUM вчера в 04:19
49
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост 03:05
7
Космос

«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями.
Известия 30 июня в 10:17
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Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113

Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.
RT на русском 04:20
Футбол

Наталья Игнашевич: стоило ошибиться на футбольном поле – мужа уничтожали

Стоило ошибиться – его снова уничтожали. Последние 6-7 лет Сергея активно отправляли на пенсию и постоянно писали «уже не тот».
Чемпионат 03:20
Здоровье

В Троицкой ЦРБ возобновили плановый прием

В некоторых районных и городских поликлиниках Алтайского края возобновили плановый прием. Не стала исключением ЦРБ в селе Троицком.
Алтайская правда вчера в 20:20
7
Политика

Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
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Культура

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Общество

Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова»

Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них.
РБК 02:00
77
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 30 июня в 06:10
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
8,1K
Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Кино

Вышел трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

Piter.tv 03:52
Политика

Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
Live24 03:32
16
Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК).
Ведомости вчера в 04:20
3
Политика

Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске

Gazeta.SPb 03:02
1
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Авто

Volkswagen официально представил обновленный Volkswagen Tiguan

Новые автомобили вчера в 05:43
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Ручной пулемёт
Российский ручной пулемёт калибра 5,45 × 39 мм. Является инициативной разработкой концерна Калашников. Этот пулемёт отрабатывается как потенциальная замена ручному пулемету Калашникова РПК-74, как в обычных войсках, так и в подразделениях специального назначения. Оружие спроектировано на базе решений, полученных в ходе опытно-конструкторских работ над автоматом АК-12 и ручным пулемётом РПК-400. По заявлению эксперта концерна «Калашников» Сергея Радкевича, пулемёт вобрал в себя опыт современных вооруженных конфликтов.
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