В России в этом году начнут разрабатывать новый ручной пулемет на базе РПК-16, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году. И это будет совершенно новое оружие, сообщил РИА Новости собеседник в оборонно-промышленном комплексе.

В России разработают новый пулемет на базе РПК-16

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