Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. Данная инициатива должна помочь в борьбе с мошенническими операциями, с помощью которых злоумышленники выводят деньги с чужих счетов.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

С воровством денег будет бороться «умная» система мониторинга

Комсомольская правда00:48

В России хотят создать систему для борьбы с воровством денег

REGNUMвчера в 23:15

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

Известиявчера в 16:01

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

ФедералПрессвчера в 21:25

В РФ может появиться система мониторинга сомнительных переводов — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:09

В России введут систему по борьбе с воровством денег из банков

URA.Ruвчера в 19:37

В России придумали способ предотвратить кражи денег с банковских карт

Lenta.ruвчера в 21:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Общество

Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

РИА Новости вчера в 19:27
Происшествия

СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

После проверки будет решён вопрос о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Говорит Москва 03:30
Энергетика

Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

REGNUM вчера в 16:29
Экономика

Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Известия вчера в 18:05
Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Авто

Марка Lincoln построит две модели на платформе Rivian

В апреле компании Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: "голубой овал" пообещал стартапу $500 млн инвестиций в обмен на право использовать платформу-скейтборд для своего нового электромобиля.
Драйв 02:55
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией

Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
REGNUM 01:32
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Общество

В России зафиксирован миллион вакансий

В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Lenta.ru вчера в 19:19
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Общество

Российского миллиардера лишили европейского гражданства

Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Lenta.ru 02:56
Футбол

Моуринью поблагодарил болбоя, начавшего голевую атаку «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 18:54
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

Количество пострадавших в результате столкновения автобуса и электрички в Красноярском районе Астраханской области увеличилось до 15 человек.
Российская газета 02:45
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Путиным

УтроNews вчера в 07:39
Общество

В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
РИА Новости 03:07
Авто

Названы самые надежные кроссоверы на рынке Германии

Автоновости дня вчера в 05:41
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Общество

Самолет с президентом прилетел в Петербург

Gazeta.SPb 03:28
Общество

Суд в Швеции сегодня, как ожидается, озвучит решение по апелляции «Газпрома»

В «Газпроме» решением удовлетворены не были и подали апелляцию, решение по которой, как ожидается, и будет озвучено сегодня.
Эхо Москвы вчера в 23:05
Здоровье

В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:48
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ 25 ноября в 07:12
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

Зарубежные оружейники пытались наладить незаконное производство российских высокоточных винтовок ORSIS, но это им не удалось, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
РИА Новости 00:46
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru вчера в 17:33
Культура

Шнуров заявил, что России нужен сварщик Илон Маск

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что России нужен сварщик, который станет Илоном Маском.
Piter.tv 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное