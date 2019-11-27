Общество
ФедералПрессВ России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков
В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. Данная инициатива должна помочь в борьбе с мошенническими операциями, с помощью которых злоумышленники выводят деньги с чужих счетов.
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ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.Известиявчера в 16:01
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В РФ может появиться система мониторинга сомнительных переводов — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:09
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