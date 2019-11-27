Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. Данная инициатива должна помочь в борьбе с мошенническими операциями, с помощью которых злоумышленники выводят деньги с чужих счетов.
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с чего всё началось

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

Известиявчера в 16:01

В России введут систему по борьбе с воровством денег из банков

URA.Ruвчера в 19:37

В России придумали способ предотвратить кражи денег с банковских карт

Lenta.ruвчера в 21:57

В России хотят создать систему для борьбы с воровством денег

REGNUMвчера в 23:15

В РФ может появиться система мониторинга сомнительных переводов — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:09

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

ФедералПрессвчера в 21:25

В России создадут единую систему для борьбы с воровством денег с карт

Новый День00:16
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Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

РИА Новости вчера в 23:04
Армия и оружие

Россия вывела на орбиту военный спутник-инспектор

Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
МИР 24 вчера в 09:31
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском вчера в 14:03
Происшествия

Землетрясение в Албании. Погибли 18 человек

Число жертв землетрясения в Албании достигло 18, сообщает 26 ноября Agence France-Presse.
REGNUM вчера в 12:46
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда 25 ноября в 14:54
Экономика

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от налогов

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда 25 декабря рассмотрит вопрос о законности взысканий, если компания не была организатором схемы ухода от налогов, а выгоду получили ее контрагенты.
РБК вчера в 16:00
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru вчера в 10:33
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
ИноСМИ вчера в 04:25
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Культура

Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском

Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
News.ru вчера в 11:52
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК 25 ноября в 03:39
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Известия вчера в 21:48
Экономика

Компаниям не хватает умелых рук

19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).
Коммерсантъ вчера в 17:25
Происшествия

В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки

Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
RT на русском вчера в 23:45
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.
SpeedMe вчера в 00:12
Здоровье

Специалисты дали советы, как выбрать подарок детям на Новый год

Эксперты рассказали, на что нужно обратить внимание, выбирая детский новогодний подарок в магазине, и чем опасны карамель и конфеты с арахисом, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 22:53
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
ГЛАС.RU 25 ноября в 07:31
Музыка

Пресняков-старший рассказал, кто должен представлять Россию на Евровидении-2020

Музыкант Владимир Пресняков — старший в беседе с ФАН рассказал, кто должен представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение».
RT на русском вчера в 10:57
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости вчера в 09:36
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Известия вчера в 22:07
Здоровье

Курганские родители бьют тревогу: дети «подсели» на жевательный табак

Курганские родители бьют тревогу — их дети «подсаживаются» на жевательный табак снюс, который свободно реализуется в розничной торговле.
REGNUM вчера в 02:47
Происшествия

Двадцать семь россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане

РБК вчера в 22:21
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Происшествия

Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области

В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
REGNUM 00:26
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Культуромания вчера в 11:10
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
REGNUM вчера в 09:30
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