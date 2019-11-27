Общество

ФедералПрессФедералПрессВ России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. Данная инициатива должна помочь в борьбе с мошенническими операциями, с помощью которых злоумышленники выводят деньги с чужих счетов.
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с чего всё началось

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.
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Система по борьбе с воровством денег появится в России

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