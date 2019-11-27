ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.

с чего всё началось

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. Данная инициатива должна помочь в борьбе с мошенническими операциями, с помощью которых злоумышленники выводят деньги с чужих счетов.

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Спорт Минспорта пригрозило ВФЛА лишением аккредитации Как сообщил после заседания комиссии ведомства по аккредитации глава министерства Павел Колобков, если федерация не исполнит мероприятия дорожной карты и не решит вопрос, связанный с проведением досрочных выборов руководства, на следующей комиссии по аккредитации будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.

Транспорт Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково» Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.

Футбол Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь» Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.

Происшествия Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.