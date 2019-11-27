Общество
ИзвестияЕдиным фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег
В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы. Она позволит объединить усилия кредитных организаций в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета.
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ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.Известиявчера в 16:01
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В РФ может появиться система мониторинга сомнительных переводов — Известия
Аргументы и Фактывчера в 21:09
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