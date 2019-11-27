ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.

с чего всё началось

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы. Она позволит объединить усилия кредитных организаций в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета.

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

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