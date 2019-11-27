Общество

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В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, с помощью которой будут отслеживаться и замораживаться сомнительные денежные переводы. Она позволит объединить усилия кредитных организаций в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета.
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с чего всё началось

Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для банков по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг). Внутри этой платформы появится общая для всех кредитных организаций система показателей подозрительных операций.
Известиявчера в 16:01

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Единым фродом: в России появится система по борьбе с воровством денег

Известиявчера в 16:01

В России введут систему по борьбе с воровством денег из банков

URA.Ruвчера в 19:37

В России придумали способ предотвратить кражи денег с банковских карт

Lenta.ruвчера в 21:57

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Комсомольская правда00:48

В РФ может появиться система мониторинга сомнительных переводов — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:09

В России создадут систему для борьбы с воровством денег из банков

ФедералПрессвчера в 21:25
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Политика

Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
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Назван худший город в России по качеству жизни

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РИА Новости вчера в 20:12
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В последний момент: CША могут остановить «Северный поток — 2»

Риш признал: у США практически не осталось инструментов давления на "Северный поток — 2". "Большая часть трубопровода построена, и окно возможностей закрывается", — подчеркнул он.
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Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США

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Красная весна вчера в 15:26
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Смерть мужа и авария внука: за что корит себя Галина Польских

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Автобус с российскими туристами в Доминикане попал в страшную аварию

Одна из туристок лишилась рук В Доминикане автобус с 39 российскими туристами по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся.
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РИА Новости вчера в 18:19
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Газета.Ru вчера в 07:12
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На момент прибытия «скорой помощи» младенец скончался, двоих детей — восьмилетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали.
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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

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Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

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Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер во вторник, 26 ноября, заявил, что «военное вмешательство России» угрожает безопасности и стабильности в Ливии.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
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Директор по международному сотрудничеству Ростеха: Россия готова делиться технологиями

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FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»

Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Finam.Ru 25 ноября в 02:47
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Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

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