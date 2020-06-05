В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

с чего всё началось

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил гендиректор компании Lobaev Arms. По словам генерального директора оружейной фирмы, новая винтовка будет способна поражать цели на расстоянии до семи километров.

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

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