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Lenta.ruВ России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил гендиректор компании Lobaev Arms. По словам генерального директора оружейной фирмы, новая винтовка будет способна поражать цели на расстоянии до семи километров.
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с чего всё началось
В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.РИА Новости02:56
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