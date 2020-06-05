В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.

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В России создают снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров. Об этом в пятницу, 5 июня, рассказал гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

В России создадут снайперскую винтовку с дальностью стрельбы 7 км

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