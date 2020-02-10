Общество

РБКРБКПравительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями. Совещание состоялось 3 февраля.
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с чего всё началось

Масковое слово: премьер поручил создать резерв от коронавируса

Правительство поручило сформировать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в России. Это следует из протокола оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями (копия есть у «Известий»).
Известиявчера в 16:01

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Московский Комсомолецвчера в 18:49

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Стратегический запас медицинских масок создадут в России

News.ruвчера в 18:38

«Известия»: правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

ТАССвчера в 18:04

Мишустин поручил создать резерв медицинских масок

Известиявчера в 18:03
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Lenta.ru вчера в 23:42
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