Первый заместитель генерального директора компании "Гонец" (единого оператора "Роскосмоса" по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко рассказал в интервью РИА Новости о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.

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В 2024 году появится новая спутниковая система «Гонец» второго поколения, которая будет предоставлять пользователям возможность использовать телефонную спутниковую связь, заявил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко. Информацию передает корреспондент УтроNеws.

В России создадут свою спутниковую систему телефонной связи

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