Космос

REGNUMREGNUMВ России создадут универсальный космический корабль — «Роскосмос»

Для двух задач в России разработают одну универсальную модель многоразового пилотируемого космического корабля «Орел». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».
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