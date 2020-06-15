Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград

В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
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"Подписанные контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона
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