Армия и оружие
Газета.RuВ России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград
В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
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с чего всё началось
"Подписанные контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".РИА Новостивчера в 21:06
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Жириновский предложил установить в России зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым установить в России стандарт уровня заработных плат. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 03:08
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
Здоровье
В Челябинске скончался 24-летний водитель детской поликлиники
Европейско-Азиатские новости 02:59
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
По мнению экспертов, существуют две причины такого решения. Во-первых, ЕС ожидает ответного открытия границ от стран из указанного списка.
Газета.Ru 04:54
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Гаджеты
Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere скоро начнётся
Live24 вчера в 03:00
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
В Госдуме хотят отменить экологическую экспертизу при строительстве
С помощью поправок об отмене экологической экспертизы депутаты хотят ускорить приоритетные стройки ОАО РЖД, пишет «Коммерсантъ».
RuNews24.ru 03:22
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство
В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:39
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 12 июня в 20:49
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ 13 июня в 16:44
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Наука
Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Политика
Статью о Второй мировой войне написал Владимир Путин
Русская Планета вчера в 16:04