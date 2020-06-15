с чего всё началось

В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2". Об этом сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград

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