Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

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