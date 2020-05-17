Армия и оружие
ИзвестияВ России создали материал для маскировки военной техники под сугробы
Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники. Об этом в субботу, 17 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу этой компании, входящей в «Ростех».
Читать в источнике
Оценить304
с чего всё началось
Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".РИА Новостивчера в 20:04
Подробнее о событии
Показать все источники
В России создали материал, способный замаскировать военную технику под сугробы
Телеканал 360°вчера в 21:34
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
Собянин назвал сроки начала записи на тестирование на антитела
Оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу москвичи смогут примерно через две-три недели.
РБК 02:20
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Здоровье
Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Pravda.Ru вчера в 05:16
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Кино
В США умерла режиссёр Линн Шелтон
REGNUM 02:30
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Технологии
Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
Наша версия 15 мая в 04:44
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику.
Lenta.ru 03:13
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»
REGNUM вчера в 01:24
Финансы
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован
Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала возможности камеры Redmi Note 10 Pro
На этой неделе смартфон уже появился в базе данных китайского регулятора TENAA, который подтвердил, что Redmi Note 10 Pro будет построен на основе однокристальной системы линейки Dimensity 800.
Профиль вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
Дни24 15 мая в 08:44
Здоровье
Пензенцам рассказали об этапах снятия ограничений
На первом этапе пензенцам станут доступны прогулки и занятия спортом на улице.
ПензаИнформ 03:17
Футбол
РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится 21 июня и продлится до 22 июля.
Live24 15 мая в 07:15
Здоровье
В МЧС рассказали о работе госпиталя на месторождении в Якутии
В аэромобильном госпитале на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где объявлен карантин из-за очага распространения коронавирусной инфекции, провели свыше 1,5 тыс. осмотров.
RT на русском 02:13
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых.
Эхо Москвы 15 мая в 09:33
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33