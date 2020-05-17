Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".

с чего всё началось

Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники. Об этом в субботу, 17 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу этой компании, входящей в «Ростех».

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