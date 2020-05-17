Армия и оружие

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Холдинг «Росэлектроника» представил свою новую разработку — радиопоглощающий материал для снежной местности, позволяющий снизить дальность обнаружения военной техники. Об этом в субботу, 17 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу этой компании, входящей в «Ростех».
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с чего всё началось

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".
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«Ростех» разработал новейший материал для военной техники

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В России создали новую маскировку военной техники

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Газета.Ruвчера в 20:23

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В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РИА Новостивчера в 20:04
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Россиянам разъяснили основание для штрафа за нарушение самоизоляции

МВД разъяснило россиянам, на каком основании они могут быть оштрафованы за нарушение самоизоляции.
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Спорт-Экспресс вчера в 13:44
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Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
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Биатлон

Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР

Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
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В Омской области за сутки скончались еще два человека с коронавирусом

По данным областного минздрава, в Омской области за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом.
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Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
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Здоровье

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Общее число зараженных коронавирусом в Пермском крае преодолело отметку в 1000 человек.
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Общество

В России за сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в РФ от SARS-CoV-2 скончалось 94 человека, выздоровели 4207 человек.
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Умер актер из «Друзей» и «Американского пирога» Фред Уиллард

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
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Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе

Подозреваемого нашли во всеволожской больнице. Налетчик был травмирован при нападении на автосервис в Выборгском районе.
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В Тульской области еще 97 жителей заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

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Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме

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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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