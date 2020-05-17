Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".

с чего всё началось

Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

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