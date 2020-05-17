Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

Материал, как отметили в "Росэлектронике", долговечен, стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур.
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с чего всё началось

В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники противником в три-четыре раза. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе этой компании, входящей в "Ростех".
РИА Новостивчера в 20:04

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«Дочка» «Ростеха» создала материал для зимней маскировки военной техники

РБКвчера в 22:15

Эксперт рассказал о применении в Арктике маскирующего под снег материала

РИА Новости05:07

В России создали новую маскировку военной техники

RT на русскомвчера в 22:40

Военный эксперт рассказал о маскировке от высокоточного оружия в Арктике

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В России создали материал, способный замаскировать военную технику под сугробы

Телеканал 360°вчера в 21:34

В РФ создали материал, маскирующий военную технику под сугробы

РЕН ТВвчера в 20:35

В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы

Газета.Ruвчера в 20:23
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Общество

Работники скорой в Белгородской области массово пожаловались Путину

Kursk.com 04:35
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Музыка

Уилл Феррелл принял участие в «Евровидении»

Первую песню из комедии "Евровидение" ("Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga") представил Netflix 15 мая 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 08:03
Кино

Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ 14 мая в 23:40
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Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
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Здоровье

Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии

RT на русском вчера в 23:45
2,1K
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о готовности региона с 18 мая начать поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:13
488
Общество

В ВОЗ рассказали о правильной утилизации медицинских масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как правильно утилизировать одноразовые медицинские маски.
Lenta.ru 06:07
Музыка

Альтернативное жюри назвало место Little Big на «Евровидении 2020»

Телевизионное шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»), устроенное в субботу 16 мая вместо гранд-финала отмененного из-за пандемии конкурса песни «Евровидение 2020», разочаровало, с одной стороны тех, кто ожидал эмоций и накала страстей, присущих конкурсным запевам и забегам.
Московский Комсомолец 04:01
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома

В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
693
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости 05:05
8
Общество

Голикова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
РБК 06:14
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Шоу-бизнес

Замужняя Нюша опубликовала трогательное фото с Кридом

Нюша опубликовала фото в Instagram, на котором обнимается с Егором на диване.
Слово и Дело 05:31
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Футбол

Правительство РФ разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию

Москва, 17 мая 2020, 11:41 — REGNUM Правительство России разрешило вернуться в страну спортсменам и тренерам, являющимся гражданами других государств.
REGNUM 04:41
9
Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,5K
Финансы

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
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Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 15 мая в 20:46
118
Космос

Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк

Газета.Ru вчера в 01:47
16
Общество

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
5
Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за распространения плагиата

Area F2 продается в магазинах Apple и Goggle, поэтому Ubisoft подала иск против всех компаний.
Evo-rus.com вчера в 15:03
10
Общество

Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах

Согласно утвержденным правилам, глава региона направляет в Минэкономразвития на согласование проект решения о приостановлении работы предприятий, которые не работают в отраслях из перечня наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
РИА Новости 06:06
1
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
2,4K
Общество

В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил возможности открытия летом 2020 года отелей, санаториев и пансионатов на полуострове, цитирует его ТАСС.
Газета.Ru 05:55
Общество

В России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:43
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