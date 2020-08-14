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Газета.Ru
Газета.Ru

В России создали новый компактный пистолет «Полоз»

Центральный институт точного машиностроения разработал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха". Оружие предназначено для сотрудников МВД и Росгвардии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России создали новый компактный пистолет

Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Полоз" предназначен для стрельбы на дальность до 50 метров.
РИА Новости04:32
Подробнее о событии
Газета.Ru

В России создали новый компактный пистолет «Полоз»

Газета.Ru05:55
Московский Комсомолец

В России для полиции разработали миниатюрный пистолет «Полоз»

Московский Комсомолец05:41
ТАСС

В России разработали новый пистолет «Полоз»

ТАСС04:37
РЕН ТВ

В России создали новый компактный пистолет «Полоз»

РЕН ТВ05:06
RT на русском

В «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз»

RT на русском04:56
Известия

В России создали новый компактный пистолет

Известия05:21
РИА Новости

В России создали новый компактный пистолет

РИА Новости04:32

Телефонные операторы пожаловались на цену трафика «большой четверки»

По мнению авторов обращения, «большая четверка» намеренно завышает оптовую цену на пропуск голосового трафика для менее крупных операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные.
Коммерсантъ18:16
1

12 августа в России отмечается 108-я годовщина со дня образования ВВС

30 июля (12 августа по новому стилю) 1912 года был издан только приказ по Военному ведомству России, подписанный военным министром генералом от кавалерии Владимиром Сухомлиновым, в котором говорится о передаче воздухоплавания и авиации в ведение особой воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
Газета.Ru12 августа в 11:04
5

Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в стране остановится производство во время забастовок, проходящих на предприятиях, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить».
РБК05:47
1

В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2

Better start getting in the dubs so you can save up enough Thanks @ valvesoftware @ TeamFortress https: / / t.co / tzLe6zEg5O pic.twitter.com / Beq5aro4Be — Fall Guys (@ FallGuysGame) August 13, 2020 Твит с анонсом нового скина для Fall Guys За предзаказ игры в Steam игроки получали скин Гордона Фримена из серии Half-Life.
CyberSport.ruвчера в 07:21

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
2

Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Самолет ВВС Белоруссии слетал на аэродром под Москвой и в Новосибирск

На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.
Discover2405:08
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