В России создали новый компактный пистолет «Полоз»
Центральный институт точного машиностроения разработал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха". Оружие предназначено для сотрудников МВД и Росгвардии.В источнике
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В России создали новый компактный пистолет
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Полоз" предназначен для стрельбы на дальность до 50 метров.
РИА Новости04:32
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