12 августа в России отмечается 108-я годовщина со дня образования ВВС

30 июля (12 августа по новому стилю) 1912 года был издан только приказ по Военному ведомству России, подписанный военным министром генералом от кавалерии Владимиром Сухомлиновым, в котором говорится о передаче воздухоплавания и авиации в ведение особой воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.