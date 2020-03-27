Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов. Об этом в эфире Первого канала сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

Экономика Россиян предупредили о росте ипотечных ставок Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Общество В России разработали прототипы вакцин от коронавируса Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Общество Новые случаи коронавируса выявили в 16 регионах России За последние сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 16 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Путешествия Россиян призвали отложить путешествия по стране Федеральное агентство по туризму РФ выступило с рекомендациями россиянам, планирующим поездки по России: перенести сроки путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Экономика Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Космос Чёрный снег Новосибирской области заметили из космоса На карте видно, что наиболее чёрные объекты располагаются в окрестностях Новосибирского электродного завода в Искитимском районе.

Общество В Бельгии еще на две недели продлен режим изоляции Власти Бельгии еще на две недели продлили режим всеобщей изоляции, сообщает РИА Новости Как уточняется, ограничительные меры будут действовать до 19 апреля.

Политика Путин на саммите G20 предупредил о последствиях пандемии коронавируса "Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008 – 2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию", - заявил Путин.