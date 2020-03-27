Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, прежде всего с этим столкнулась Италия, а затем Франция, Соединенные Штаты Америки.

с чего всё началось

Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов. Об этом в эфире Первого канала сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

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Общество Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.