Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов. Об этом в эфире Первого канала сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
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с чего всё началось

В России разработали возможность безопасного подключения нескольких пациентов к одному аппарату ИВЛ

Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, прежде всего с этим столкнулась Италия, а затем Франция, Соединенные Штаты Америки.
Первый канал14:05

Подробнее о событии

Скворцова: В России создан новый аппарат ИВЛ на четырех пациентов

REGNUM15:29

Новые аппараты ИВЛ разработали в России. Они позволят дышать сразу нескольким пациентам

Телеканал 360°15:14

В ФМБА сообщили об экспериментальных аппаратах ИВЛ для нескольких человек одновременно

Взгляд.ру14:28

В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

RT на русском15:09

В России создали аппарат для ИВЛ двух-четырех человек одновременно

ТАСС15:09

В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ

Комсомольская правда14:44

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

РИА Новости15:12
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Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Общество

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Lenta.ru 16:09
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Компания HBO опубликовала трейлер комедийного фильма «Безупречный» режиссёра Кори Финли.
News.ru 03:52
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Политика

Левада-центр: Обнуление сроков Путина поддерживает половина россиян

48 процентов Россиян одобряют поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Грани.ру 04:54
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных

Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.
78.ru 13:42
Политика

Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Политика

В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции

В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.
РБК 08:04
Футбол

Данил Круговой: Есть мечта жить в другой стране

Есть мечта жить в другой стране. В планах на карантин заниматься спортом дома.
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Музыка

Боб Дилан выпустил первую песню за восемь лет. Она об убийстве Кеннеди

78-летний американский исполнитель Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню — Murder Most Foul («Самое грязное убийство») об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году.
Полит.ру 08:59
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Музыка

Дмитрий Красилов из клипа Little Big вновь станцевал

В новом видео Дмитрий Красилов, которого полюбила публика после просмотра клипа, подготовленного Little Big для "Евровидения", танцует под песню "Лёгкие градусы", которую исполнила Юлиана Караулова.
Ревизор.ру 13:16
Теннис

Теннисист с коронавирусом может сесть в тюрьму за нарушение карантина

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, заразившийся коронавирусом, может попасть в тюрьму за нарушение карантина, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 13:49
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Футбол

Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Pravda.Ru 02:23
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Футбол

Нойер может продолжить карьеру в «Челси»

Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер может продолжить спортивную карьеру в английском «Челси».
News.ru 02:43
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Космос

ЕКА приостанавливает 4 миссии из-за коронавируса

Поскольку опасения, связанные с пандемией коронавируса, продолжают нарастать, Европейское космическое агентство (ЕКА) сокращает численность персонала на месте и делает паузу в нескольких научных миссиях.
V-kosmose.com 24 марта в 13:55
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 25 марта в 15:31
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