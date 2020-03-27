Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, прежде всего с этим столкнулась Италия, а затем Франция, Соединенные Штаты Америки.

с чего всё началось

Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов. Об этом в эфире Первого канала сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Происшествия Новозеландский стрелок признал свою вину в убийстве 51 человека Австралиец Брентон Таррант, которого судят за расстрел прихожан в мечетях новозеландского города Крайстчерч, квалифицированный как теракт, признал вину в убийстве 51 человека.

Экономика Россиянам задумали субсидировать ипотеку Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.

Игры Epic Games Store бесплатно раздает новые игры Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.

Здоровье На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Здоровье Коронавирус на Украине: десятки новых заболевших По состоянию на утро четверга, 26 марта, число заразившихся коронавирусом на Украине увеличилось до 156 человек (+43 случая за сутки).