Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов. Об этом в эфире Первого канала сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
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с чего всё началось

В России разработали возможность безопасного подключения нескольких пациентов к одному аппарату ИВЛ

Последние две недели показали, что во всем мире формируется дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, прежде всего с этим столкнулась Италия, а затем Франция, Соединенные Штаты Америки.
Первый канал14:05

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Скворцова: В России создан новый аппарат ИВЛ на четырех пациентов

REGNUM15:29

Новые аппараты ИВЛ разработали в России. Они позволят дышать сразу нескольким пациентам

Телеканал 360°15:14

В ФМБА сообщили об экспериментальных аппаратах ИВЛ для нескольких человек одновременно

Взгляд.ру14:28

В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

RT на русском15:09

В России создали аппарат для ИВЛ двух-четырех человек одновременно

ТАСС15:09

В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ

Комсомольская правда14:44

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

РИА Новости15:12
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Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие

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Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.
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Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

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Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
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Выход Volkswagen ID.3 задерживается из-за проблем с софтом

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Газета.Ru 13:10
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты Султан Хамзаев, руководящий проектом "Трезвая Россия", обратился к правительству России с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков в связи с карантином на фоне коронавируса.
Газета.Ru 12:09
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На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране

Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
РИА Новости 04:43
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
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Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
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Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан соблюдать режим самоизоляции.
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Сотрудник «Газпрома» заразился коронавирусом

Сотрудник «Газпрома» заболел коронавирусом, сообщила пресс-служба компании.
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Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru 14:46
Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч

В США количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 100 717 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 18:12
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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом

Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня.
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Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

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О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
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По состоянию на утро четверга, 26 марта, число заразившихся коронавирусом на Украине увеличилось до 156 человек (+43 случая за сутки).
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ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
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Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
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Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
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