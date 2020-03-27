Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.
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В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

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В ФМБА сообщили об экспериментальных аппаратах ИВЛ для нескольких человек одновременно

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ТАСС15:09

В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ

Комсомольская правда14:44

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