Коронавирус
Аргументы и ФактыВ России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.
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Здоровье
Малышева призвала увеличить зарплаты российским медикам
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила о необходимости увеличить заработные платы врачам в России в три раза.
Космос
Для посадки «Орла» при возвращении с Луны и МКС выберут четыре района
"Роскосмос" планирует выбрать четыре района на территории России для приземления нового пилотируемого корабля "Орел" при возвращении с Луны и Международной космической станции, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и рэпер Джиган продают дом за 140 миллионов
Оксана Самойлова и рэпер Джиган после скандальной истории с рехабом и спешным возвращением в Россию из США выставили на продажу свой роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Футбол
Вейналдум описал самого трудного оппонента в карьере
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум назвал имя самого трудного оппонента в карьере.
Гаджеты
Анонсирован смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с поддержкой 5G за 350 евро
Сегодня на европейском рынке был представлен смартфон Xiaomi Mi 10 Lite, который имеет поддержку сетей пятого поколения.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Футбол
Роналду купил пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры
Звёздный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В России за нарушение карантина хотят штрафовать
Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
Экономика
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»
Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2".
Здоровье
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
Политика
Тысячи украинцев штурмуют границу перед ее полным закрытием
На западной границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из пешеходов, желающих успеть вернуться в страну, пишет интернет-издание "Страна.ua".
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Футбол
Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях
Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
Здоровье
Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса
Регионы России с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Транспорт
ГИБДД Нижневартовска переходит на другой режим работы
ГИБДД Нижневартовска с 27 марта осуществляет приём граждан только по предварительной записи.
Здоровье
О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав
О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.