Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов

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Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

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