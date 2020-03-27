Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ России создали образцы новых аппаратов ИВЛ для нескольких пациентов

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о создании опытных образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые могут работать для нескольких пациентов одновременно.
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В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

ТК Звезда15:47

Новые аппараты ИВЛ разработали в России. Они позволят дышать сразу нескольким пациентам

Телеканал 360°15:14

В России создали аппарат для ИВЛ двух-четырех человек одновременно

ТАСС14:38

В России создали опытные образцы новых аппаратов ИВЛ

RT на русском15:09

В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ

Комсомольская правда14:44

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

РИА Новости15:12

В ФМБА сообщили об экспериментальных аппаратах ИВЛ для нескольких человек одновременно

Взгляд.ру14:28
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Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
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Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», при покупке моделей Rapid, Octavia и Karoq в апреле по-прежнему актуальны выгодные проценты по классическому кредиту (от 3%) и кредиту Simply Clever (от 6,9%).
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"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
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Российский истребитель Су-27 упал в Черном море

Минобороны России заявило, что самолет Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Черного моря, сообщает РИА "Новости".
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у артиста Льва Лещенко подтвердился коронавирус.
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый человек с коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 13:08
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В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам

Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
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Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru 19:29
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Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
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Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° 10:29
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановит все полеты

Российская авиакомпания "Победа" приостановит все полеты, в том числе внутренние рейсы, до 31 мая.
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Ольга Бузова: Тарасов был недоволен размером моей груди

Известная телеведущая Ольга Бузова в шоу "Алена, блин" сделала признание, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов постоянно намекал, что у нее маленькая грудь.
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Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

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Телескоп установили в Ботаническом саду Иркутска

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В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 22:29
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

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Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС

Италия не подписала по итогам совещания лидеров Европейского союза документ по мерам борьбы с распространением COVID-19.
Газета.Ru 10:52
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Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

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Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
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