Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФМБА России представило препарат для лечения коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
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Вероника Скворцова
Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.
— Вероника Скворцова, российский политикRT на русском 09:04

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