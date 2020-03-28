Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
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Вероника Скворцова
Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.
— Вероника Скворцова, российский политикRT на русском 09:04

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