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REGNUM
REGNUM

В России создали прибор для выявления COVID-19 в воздухе

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России запатентовали технологию оперативного анализа воздуха, позволяющую выявлять биопатогены, в том числе коронавирус.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

Красногорский завод имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе" "Ростеха") представил на форуме "Армия-2020" первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.
РИА Новости20:43
Подробнее о событии
Российская газета

В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе

Российская газета23:57
Царьград

Автоматически и за полчаса: Русские учёные собрали прибор для определения COVID-19 в воздухе

Царьград21:27
URA.Ru

В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе

URA.Ru22:10
РБК

В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе

РБК22:14
RT на русском

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

RT на русском21:10
Взгляд.ру

Прибор для определения коронавируса в воздухе создан в России

Взгляд.ру20:55
РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий коронавирус в воздухе

РИА Новости20:43

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Премьер-министр Эстонии заявил об отказе Лукашенко общаться с Меркель

Таллин, 27 августа 2020, 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».
REGNUM02:02
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
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